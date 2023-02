Zussen spreken na dodelijk ongeluk Havelte: 'Je leeft alsof er niets is gebeurd'

"Hij had nog zoveel dromen. Die zijn allemaal door jou weggenomen. Het is onwerkelijk en niet te bevatten. Zo jong, zo oneerlijk." Dat vertelden de twee zussen van de 21-jarige Erwin in een emotionele slachtofferverklaring in de rechtbank.

Hun broer kwam vorig jaar april om het leven bij een ongeluk in Havelte. Ook de 16-jarige Maud uit Koekange overleefde dat niet. Drie anderen raakten zwaargewond, onder wie de bestuurder van de auto. Hij staat vandaag terecht voor het veroorzaken van dat ongeluk. De 20-jarige man uit Dwingeloo had zes tot tien keer te veel gedronken en reed ruim 40 kilometer per uur te hard, zo blijkt uit onderzoek.

'Je leeft alsof er niets is gebeurd'

De zussen van Erwin nemen het de verdachte kwalijk dat hij nooit sorry heeft gezegd. "Wat denk je dat dit met ons doet?" Enige tijd na het ongeluk zaten ze om tafel met de man uit Dwingeloo. "Maar er kwam niet veel uit jouw mond", vertelden ze. "We lezen ook allemaal leugens in jouw verklaringen. Dat je weinig drinkt, normaal rijdt en dat Erwin de sleutels had geregeld. Je leeft door alsof er niets is gebeurd."

Ook over het rijgedrag van de verdachte zijn ze niet te spreken. "Het was niet de vraag óf je een ongeluk zou krijgen, maar wanneer. En nu heb je anderen daarin meegenomen."

Zussen willen gevangenisstraf

De twee zussen hopen dat hij een gevangenisstraf krijgt. "Dan staat ook jouw leven stil en ga je hopelijk nadenken over wat je hebt aangericht. Dan missen jouw ouders ook iemand aan de keukentafel en blijft jouw bed ook leeg."