Annerveenschekanaalster verwacht weinig van gas-enquête: 'Murw gebeukt'

Morgen worden de resultaten van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen gepresenteerd. De gevolgen van die gaswinning beperken zich niet tot onze buurprovincie. Ook in Drenthe zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. In Annerveenschekanaal bijvoorbeeld, waar veel adressen aardbevingsschade hebben.

90 adressen in de gemeente Aa en Hunze kregen in totaal 2,5 miljoen euro aan bevingsschade. Gemiddeld bijna 28.000 euro per huishouden dus. Maar José Prins, bewoonster van de Greveling in Annerveenschekanaal, kreeg nog geen 650 euro. Terwijl haar buren een vergoeding van enkele tienduizenden euro's ontvingen.

Murw gebeukt

Willekeur lijkt het toverwoord. Niet alleen in de hoogte van de vergoeding, ook in de beoordeling van onderzoeksbureaus naar bevingsschade. "We hadden zo'n 25 scheuren bij onze eerste schademelding bij het IMG", herinnert Prins zich. Beoordelaar NIVRE wees de schades resoluut af, omdat het geen 'causaal verband' zou hebben met aardbevingen.

Toen Prins later melding maakte van twee nieuwe scheuren in haar woning, kwam een ander bureau langs. En dat bureau concludeerde dat één van die scheuren wel degelijk door trillingen moet zijn ontstaan. Het leverde Prins alsnog 650 euro op. "Het is niks. We hebben namelijk zo'n 10.000 euro aan schade."

Op een hogere vergoeding wacht Prins niet meer en de scheuren zijn inmiddels weggewerkt. "We zijn eerlijk gezegd ook murw gebeukt."

Schuddebuiken

Het stoort Prins dat Drenthe vaak vergeten lijkt te worden als het gaat om de gasproblematiek in het noorden. "Begrijp me niet verkeerd: zo erg als in Groningen is het niet. Het leed dat zij daar hebben, is ongekend. Maar hier gebeurt ook wat. Wij schuddebuiken ook en het is niet van het lachen."

Vanuit haar achtertuin kan Prins zo het Groningse land oplopen. De sloot achter haar huis scheidt de twee provincies. Gevoelsmatig had ze wellicht beter aan de andere kant van de sloot kunnen wonen. Al is het maar om serieuzer genomen te worden. "Maar ik woon toch liever hier. Ik voel me thuis in Drenthe."

Weinig verwachtingen

Van de parlementaire enquête verwacht Prins eigenlijk niets. "Twee jaar geleden jubelde ik nog dat het Annerveen (een gasveld nabij Annerveenschekanaal, red.) werd gesloten. Het zou beter worden, dacht ik. De problemen met de gaswinning zouden eindelijk goed worden aangepakt. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen."

"Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten", vervolgt Prins. "Maar ik voel wel somberheid als ik eraan denk. Ik verwacht heel weinig."

Persconferentie