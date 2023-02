Opvang Oekraïense vluchtelingen in Roden opnieuw verlengd

De gemeente Noordenveld verlengt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in groepsverblijf de Hullen en het Fletcherhotel Langewold in Roden.

Reden is de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De opvang was eerder al verlengd tot 1 maart van dit jaar. In de twee accommodaties verblijven sinds vorig jaar zo'n 150 vluchtelingen uit het door oorlog getroffen land.