Drenthe Toen - Seizoen 2 #9: Wapentuig in Coevorden, boerenerven en dominee Pickardt

In deze podcast van Drenthe Toen onder meer de start van een nieuwe serie: Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter praat ons bij over literaire Drenten. Verder wandelen we door Grolloo op zoek naar historische of juist helemaal fout ingerichte boerenerven. En historicus Ger Kleis buigt zich over hoe er strijd gevoerd werd in vroeger tijden.

RTV Drenthe podcasts Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

In het Stedelijk Museum in Coevorden is op dit moment een tentoonstelling ingericht met als titel:Historicus Ger Kleis vertelt erover.In de rubriekduikt Aaldert Oosterhuis oude kranten in. Hierin aandacht voor een mysterieuze, rijke, maar zeer gierige inwoner van Yde.We duiken het RONO-archief in en komen uit in 1977. Rob Zandvoort praat met een alcoholverslaafde vrouw en haar echtgenoot.In het kader van de boerenerven en de inrichting daarvan gaan we op pad met tuin- en landschapsadviseur Heilien Tonckens. Zij weet veel over hoe het vroeger was in de Drentse dorpen. Ditmaal zijn we in Grolloo en we spreken onder meer over het harken en wassen van grind.We zijn in café 't Keerpunt in Spijkerboor. In het café zit nog de ijzeren ring in de muur, waaraan in 1780 moordenaar Anton Link zou zijn vastgeketend, nadat hij door de plaatselijke bevolking gevangen was genomen na de moord op dominee Johannes Ledeboer. Café-eigenaar Willem Dijkema vertelt erover.Oud-medewerkers van de Waterleiding Maatschappij Drenthe vertellen ons allerlei wetenswaardigheden over de aanleg van de waterleiding in onze provincie. Omdat het platteland zo uitgestrekt en dunbevolkt is, duurde het lang tot ieder huis over leidingwater beschikte. Maar als je de pech had wel heel erg afgelegen te wonen, dan kreeg je een HOG-leiding.We beginnen met een nieuwe serie. Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter gaat ons bijpraten over literaire Drenten. We beginnen met dominee Pickardt.Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kuijer. Dit keer over kermisbuks.Ger Kleis - historicusHeilien Tonckens - tuin- en landschapsadviseurWillem Dijkema - café-eigenaar 't KeerpuntJantinus Weggenmans - oud-medewerker WMDJan Eefting - oud-medewerker WMDHenk Nijkeuter - literatuurhistoricusSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.