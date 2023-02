Eis: anderhalf jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk Havelte

Voor het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij twee jonge mensen om het leven kwamen is tegen een 20-jarige man uit Dwingeloo achttien maanden cel geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt ook dat de man een rijontzegging van drie jaar opgelegd moet krijgen.

Volgens het OM maakte de Dwingelder een 'grove verkeersfout' en reed hij onvoorzichtig en onoplettend. Bovendien was hij onder invloed en reed hij te hard.

Twee doden

In de vroege ochtend van 17 april 2022 ontdekte een dierenarts op de Osseweidenweg een zwaar beschadigde auto die half in de sloot lag. De arts was onderweg naar een spoedmelding, maar bleef bij de auto wachten op de komst van de politie. Een meisje wandelde naar de arts toe, ze kwam verward over. Later bleek dat zij uit de gecrashte auto was geslingerd.

De verdachte zat achter het stuur en was buiten bewustzijn en rook naar alcohol. Uit onderzoek bleek later dat de man als beginnende bestuurder zes tot tien keer meer alcohol in zijn bloed had dan is toegestaan. De politie stelde ook vast dat de man 105 kilometer per uur had gereden, waar 60 kilometer per uur mocht.

Stuurfout

Door een stuurfout was de auto via de berm tegen een boom gebotst. Het voertuig kwam boven een sloot tot stilstand. De 16-jarige Maud uit Koekange was ook uit de auto geslingerd en overleed. Ze zat tijdens de rit op de bijrijdersstoel op de schoot van de 21-jarige Erwin uit Dwingeloo. Hij overleefde de klap ook niet.

Drie anderen, onder wie de verdachte, werden overgebracht naar het ziekenhuis.