Ronald Lubbers schiet vol bij rentree Anco Jansen

FC Emmen wervelend langs Vitesse: 2-1

"Ik had nooit gedacht dat ik twee keer tijdens een wedstrijd volschiet", laat Lubbers na afloop weten. "Op het moment dat Anco gaat warmlopen, schiet ik voor de eerste keer vol, de tweede keer toen hij het veld in kwam."De Oude Meerdijk was blij toen Jansen de dug-out uitkwam en scandeerde zijn naam. De Messi van de Meerdijk kreeg een ovationeel applaus toen hij het veld betrad."Je weet zelf dat Anco sinds april niet gespeeld heeft en dat hij hard heeft gewerkt om terug te komen. Verder heb ik ook de nodige kritiek gehad over het verlengen van zijn contract. Ik heb steeds vol vertrouwen in hem gehouden", aldus Lubbers.Verder had Lubbers ook genoten van de wedstrijd. "De eerste helft was zo goed. De aanvallen in de eerste helft daar lik je je vingers bij af, met een geweldige Peña."Volgende week is Araujo ook van de partij. "Tegen AZ is hij er eindelijk ook bij. Heerlijk", aldus een opgetogen voorzitter van FC Emmen.