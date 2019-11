300 schapen lunchen op de Brink in Assen

Het is de laatste en moeilijkste klus van het seizoen voor herder Reint Benak. Hij hoedt de kudde dit jaar voor het eerst en dat ging vlekkeloos.“Af en toe sprong er wel een schaap op het fietspad langs het kanaal of sprong er één een tuintje in, maar voor echte problemen zorgde het niet”, blikt Benak terug. “Mensen in Marsdijk zijn de kudde gewend en vinden het leuk.”“De schapen en ik trokken altijd veel bekijks”, vertelt de herder. Net als vandaag. Op het gras van de Brink hielden de schapen een lunchpauze onder grote belangstelling van het publiek, dat met camera’s, mobieltjes en tablets klaarstond om het bijzondere tafereel vast te leggen.In het zomerseizoen houdt de kudde van Landschapsbeheer Witterveld het gras kort in natuurgebied de Landjes, langs het kanaal achter de Marsdijk. In de winter zoeken de schapen warmte op in de stal in Bovensmilde.