Meppel komt niet met extra geld voor promotie van de stad

"Als de supermarkt cola in de aanbieding heeft, neem je een extra fles mee. Dat doet marketing." Het is een allerlaatste argument van burgemeester Richard Korteland van de gemeente Meppel om de gemeenteraad op een andere gedachte te brengen. Het gemeentebestuur wil 166.000 euro extra uittrekken voor citymarketing. De voltallige gemeenteraad niet.

Het gaat allemaal om Merk Meppel. Dat is een stichting die de citymarketing uitvoert. Voorheen deed de gemeente dat, maar sinds 2016 voert de stichting het uit. "Dat doet ze goedkoper en efficiënter dan wij dat deden", vindt Korteland. "Maar dat argument maakt geen indruk." Jaarlijks krijgt de stichting 48.000 euro van de gemeente.

Nu wil Merk Meppel de promotie van de stad uitbreiden. Om mensen en bedrijven buiten Meppel kennis te laten maken met de stad. Korteland: "Daar is citymarketing voor. Citymarketing binnen de stad is niet zo zinvol. Meppelers zijn al bekend hier."

Voor die uitbreiding is 166.00 euro extra nodig. Maar daar steekt de gemeenteraad een stokje voor. De partijen vragen zich af wat dit oplevert voor Meppel en besparen het geld liever voor enkele vraagstukken van miljoenen die eraan zitten te komen. "Grachtenfestival, schouwburg Ogterop en Bad Hesselingen zijn ook bekend buiten de regio", vult Ina Booij namens ChristenUnie aan.

Korteland is kritisch op de vragen van de gemeenteraad voor meer resultaten. "Waarom voeren politieke partijen campagne? Wat levert dat posterplakken eigenlijk op? Levert het een stem extra op? Of de reclamefolder? Wat levert het concreet op? Er is een grens aan. Ik kan u de resultaten van Merk Meppel gewoonweg niet leveren."