Aantal flitsboetes in Drenthe vorig jaar minder dan 2021

In 2021 was de flitspaal aan de Vaart in Assen met 8.876 nog koploper. Vorig jaar werd daar 8.585 keer geflitst.

De tien vaste flitspalen in Drenthe flitsten afgelopen jaar in totaal 36.042 keer. Dat is iets minder dan in 2021, toen er 37.720 keer werd geflitst. Voor te hard rijden gingen 35.158 bestuurders op de bon, door een rood verkeerslicht rijden leidde 884 keer tot een bon.