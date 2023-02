Transformatorhuisje Dwingeloo ondanks bezwaren toch op De Maten

Het transformatorhuisje dat de Aldi en de huizen in Noord-Dwingeloo van stroom moet voorzien, komt toch in de woonwijk aan De Maten. De buurt is fel tegen de plannen, maar de gemeente Westerveld houdt voet bij stuk.

"We hebben veel gesprekken gevoerd met Enexis, de GGD", legt de gemeente uit. "We hebben gewikt en gewogen en blijven toch bij locatie A."

Angst voor straling

De buurt ziet de komst van het huisje aan De Maten niet zitten vanwege de mogelijke gevaren die de straling van het huisje met zich mee kan brengen. Zo adviseerde de Gezondsheidsraad om zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin kinderen langdurig worden blootgesteld aan door bovengrondse hoogspanningslijnen opgewekte magnetische velden die gemiddeld over het jaar sterker zijn dan 0,4 microtesla.

Het advies richt zich met name op de gezondheidsrisico's van hoogspanningsmasten, maar "het zou mogelijk ook kunnen gelden voor 'ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk zoals transformatorstations en transformatorhuisjes'." Een oorzakelijk verband tussen ziekten en magnetische velden is nooit aangetoond.

Afstand

Volgens de gemeente voldoet de locatie van het transformatorhuisje aan de eisen die op dit moment gelden. Daarbij verwijst ze naar rapport van de overheid uit 2022. Zo blijft de straling onder de norm van 0,4 microtesla en overschrijdt het ook niet de afstand tot bewoning. "De minimale afstand die nodig is, is tussen de 2 en 4 meter. Het dichtstbijzijnde huis staat op 4,5 meter."

Het huisje grenst wel direct aan een tuin van een omwonenden. De afstandsnorm wordt volgens de gemeente berekend vanaf de gevel van het huis.

Plan B

De buurt wil dat Enexis voor plan B kiest, een locatie naast de nieuwe Aldi, verder weg van de buurt. Maar volgens de gemeente en Enexis kost die locatie meer geld vanwege de al bestaande faciliteiten en is dan de woonwijk niet geholpen met hun elektriciteitsvraag. Er zou dan in dat geval alsnog een ander kastje in de woonwijk geplaatst moeten worden.