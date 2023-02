Opsporen van drugslabs gevaarlijke klus: 'We weten niet wat we aantreffen'

Zwaar bewapende mannen staan op de uitkijk terwijl op de achtergrond een drugslab in Stieltjeskanaal wordt opgerold. "Omdat er zoveel geld in om gaat en zoveel geweld wordt gebruikt gaan we er altijd met een specialistisch team naartoe," vertelt Susanne Huijing, sectorhoofd van de politie Drenthe.

"We weten niet precies wat we gaan aantreffen en we hebben ook de afgelopen tijd gemerkt dat vuurwapengeweld niet geschuwd wordt," vertelt Huijing in het programma De Staat van Drenthe.

Daling zet niet door

De politie in Drenthe heeft te maken met een provincie waar drugscriminaliteit in trek is. Een cocaïnewasserij in een omgebouwde manege in Nijeveen, een drugslab in wording middenin een woonwijk in Nieuw-Roden en het grootste drugslab in van Drenthe in Dalen. Een greep uit de voorbeelden van drugscriminelen die zich hier vestigden.

Drenthe wordt steeds populairder voor drugscriminelen. In 2019 werden er twee productielocaties opgerold, in 2020 waren dit er zes en in 2021 was dit er een. Die daling in 2021 had te maken met het opgerolde criminele communicatienetwerk Encrochat in 2020. Criminelen stuurden elkaar gecodeerde berichten, die de politie uiteindelijk ook kon lezen en zo konden ze de drugslabs achterhalen. Maar de verwachting is dat deze daling niet doorzet.

Huijing: "Natuurlijk vinden zij ook weer nieuwe manieren om te communiceren die wij nu niet, maar wellicht in de toekomst, wel kunnen kraken. Ik denk dan ook dat de dip in 2021 weer een stijgende lijn gaat vormen en dat we meer drugslabs zullen gaan ontmantelen."

Ontmantelen

Huijing geeft ons een inkijkje in hoe het opsporen en ontmantelen gaat. "Het team dat naar binnen gaat probeert zo veilig mogelijk te werken. Dus die probeert de verdachten uit het pand te praten. Als dat gelukt is, gaan we naar binnen om te kijken of er nog meer mensen binnen zijn. Pas als alle verdachten eruit zijn kunnen de andere teams hun werk doen."