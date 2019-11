75.000 bezoekers voor Sprezzatura in Assen: 'Geweldig aantal'

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum is blij met het bezoekersaantal. "Je hoopt altijd dat een tentoonstelling goed wordt opgepikt en dat is nu het geval geweest. We zijn hier heel erg tevreden mee. Het is een geweldig aantal. Het is kunst die we eigenlijk niet zo goed kenden en dat is toch bij veel mensen in de smaak gevallen."Sprezzatura is een oud-Italiaans woord dat zowel virtuositeit betekent als iets met zwier en speels gemak doen. De schilderijen van veertig kunstenaars uit verschillende Italiaanse collecties en musea gaven een beeld bij dat begrip. Vanaf juli tot gisteren hing de 19e eeuwse Italiaaanse schilderkunst in het Drents Museum.Tot op het laatste moment kwamen bezoekers uit het hele land nog snel een kijkje nemen. "We hebben afgelopen week nog ruim 4500 bezoekers gehaald", zegt Tupan. "Iedereen wilde de tentoonstelling op de valreep nog even zien."In Assen is inmiddels een nagebouwde Rialto-brug aan de kop van de Vaart afgebroken. De waslijnen met Italiaanse vlaggen en wasgoed volgen deze week.Sprezzatura is het derde deel in de tentoonstellingenreeks Kunst rond 1900 in internationaal perspectief. Eerder had het Drents Museum een tentoonstelling over The Glasgow Boys - Schots impressionisme - en Peredvizhnike - Russisch realisme rond Repin.De volgende tentoonstelling in het Drents Museum heet Barbizon van het Noorden en opent op 24 november.