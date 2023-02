Jaar na Russische invasie Oekraïne: Drenthe druk met opvang vluchtelingen

82.000 Oekraïners naar Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben zo'n 82.000 inwoners uit dat land zich ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. In de vier grootste gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - vonden absoluut gezien de meeste Oekraïners een nieuw thuis. Het landelijk gemiddelde komt uit op zo'n 5 Oekraïense nieuwkomers per 1.000 inwoners.

Van de 82.000 vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit woonde ruim de helft op 1 november op een adres dat aan het begin van vorig jaar nog onbewoond was. Het gaat dan bijvoorbeeld om snel opgeknapte huizen en gemaakte slaapplaatsen. Bijna 20 procent van de vluchtelingen woonde in bij andere Oekraïners die al vóór de Russische inval in Nederland woonden.

Ook is een deel van de Oekraïense vluchtelingen die zich sinds de Russische inval in Nederland vestigden, weer vertrokken. Volgens het CBS waren op 1 januari van dit jaar bijna 17.000 Oekraïners weer vertrokken. Dat is 16 procent van alle Oekraïense vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog in Nederland terechtkwamen.

Instroom stijgt wat minder snel

Nog altijd arriveren deze vluchtelingen in ons land, hoewel de instroom wat minder snel stijgt dan vorig jaar. De bezetting van opvangplaatsen ligt rond de 97 procent. Binnenkort zijn er dus niet meer genoeg plaatsen. Bovendien wil de overheid dat er vanaf 1 juli in totaal 90.000 Oekraïners kunnen worden opgevangen. Drenthe moet zorgen voor 4.128 bedden. Op dit moment kunnen er verspreid over onze provincie zo'n 3.200 Oekraïners een plaats krijgen in een noodopvangcentrum.