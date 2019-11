Dubbeltje valt eindelijk goed voor Emmen én weer veel goals

De negende aflevering van Onze Club

Door de nipte zege klimt Emmen naar de 14e plaats in de stand van de hoofdklasse A. De ploeg heeft 8 punten uit 9 wedstrijden.Na een reeks spectaculaire wedstrijden, waarin Emmen telkens het onderspit moest delven, was het dit keer wel raak. Ondanks een moeilijke openingsfase waarin Emmen vroeg tegen een 1-0 achterstand aan keek kon de ploeg van Oosting de rug rechten en terug slaan."Na een half uur hebben we een omschakeling gemaakt in ons spel. We gingen van een 4-4-2 opstelling naar een 4-3-3 systeem en daardoor konden we ons spel beter spelen, " legde Oosting na afloop uit.Door treffers van Patrick Eberhard (2x) en Thom Alders liep Emmen uit naar een 1-3 voorsprong. Bij een stand van 2-3 maakte Glenn Arts de beslissende treffer. De thuisploeg kwam nog wel terug tot 3-4, maar Emmen hield stand."Dit is een fantastisch resultaat," zegt Oosting trots. We hebben vandaag goed voetbal gespeeld en het is mooi dat we eindelijk aan de goede kant van de medaille komen."Voor trainer Hendrik Oosting is handhaven het doel en dat doel heeft na vandaag een extra lading gekregen. Oosting stopt namelijk na dit seizoen als hoofdtrainer van v.v Emmen. "Als wij niet bij de laatste vier zitten is dat voor ons als een kampioenschap. Dan handhaven we ons zonder nacompetitie. Ik heb de groep al eerder aangegeven dat ik na dit seizoen stop als hoofdtrainer en ik wil ze in de hoofdklasse houden. Dat heeft de ploeg na zoveel jaar strijd verdiend."