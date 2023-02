Huis tjokvol antiek en curiosa: '600 bananendozen vol spulletjes'

Scheerapparaten, flippo's, schilderijen, vaasjes, koperen potten en schaatsen. Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt in het huis van Moup in Meppel. Zijn woning stond tot aan de nok toe vol. Moup overleed vorig jaar december op 94-jarige leeftijd. Zijn erfgenamen moeten het huis nu leeghalen.

"Het was een aparte, maar wel een leuke man", zegt Johan Kats, een van de erfgenamen. "Moup was altijd vrolijk en vertelde elke keer dezelfde mop als je kwam. Het was een paradijsvogeltje."

Slapen op de bank

Moup was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw antiekhandelaar in Meppel. Samen met zijn vrouw Jannie had hij daar een winkel, waar ook bekende Nederlanders, zoals Ramses Shaffy, over de vloer kwamen.

Toen Jannie overleed ging Moup steeds meer verzamelen. Op den duur stond zijn hele huis vol. Moup sliep op de bank, waar hij vorig jaar december overleed. Kats wist lange tijd niet zeker dat hij een van de erfgenamen was. "Dan schrik je wel even." Want, wat doe je met al die spullen?

Veiling

Via via kwam Kats in contact met Richard Hessink, veilingmeester uit Zwolle. Hessink organiseert binnenkort een traditionele boeldagveiling, waarbij de hele huisraad dus wordt verkocht.

"Hopelijk komen we op die manier een beetje uit de kosten, maar anders niet hoor", zegt Kats. "We hebben het altijd leuk met hem gehad. Dit doen we gewoon voor hem. Dat heeft hij verdiend."