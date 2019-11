Drentse schaatsers grijpen naast wereldbekertickets

Op de 1.000 meter bij de heren liet Gerben Jorritsma (26) uit Diever zien dat hij op de weg terug is. Met een tijd van 1.09.64 werd hij tiende. Daarmee kwam hij dik achttiende van een seconde tekort voor een wereldbekerticket."Ik ben redelijk tevreden. Ik weet dat ik harder moet rijden dan ooit om hier mee te kunnen doen. Ik was tevreden over de opening en de eerste volle ronde. Normaal kan ik ook de tweede ronde goed doorrijden, maar dat lukt nog niet. Als dat wel goed gaat dan kom ik in de buurt", zegt Jorritsma na afloop. "Ik hoop dat ik op het NK sprint weer een stukje beter ben."De overwinning op deze afstand ging in een nieuw baanrecord van 1.07.48 naar Kai Verbij. Hij hield Kjeld Nuis met 1.07.82 achter zich. Ook Thomas Krol (1.07.88), Hein Ottespeer (1.08.55) en Dai Dai Ntab (1.08.80) hebben zich geplaatst voor de eerste serie World Cups van het seizoen.Ook Anice Das (33) uit Assen revancheerde zich vandaag op de 1.000 meter ten op zichte van de matige 500 meter van gisteren. Ze reed haar snelste tijd ooit in Thialf. Maar de 1.16.52 bracht haar slechts op de elfde plaats.Jorien ter Mors, die dit weekend ook al de 500 meter en de 1.500 meter wist te winnen, was ook de snelste op de 1.000 meter. Met 1.14.56 hield ze Ireen Wüst achter zich. Daarnaast wisten ook Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Antoinette de Jong zich te plaatsen voor de eerste wereldbekers op de 1.000 meterOp de 5.000 meter reed Marieke Driesprong uit Dwingeloo weer een dik persoonlijk record. Met 7.12.97 werd ze negende. Maar ze was maar liefst zestien seconde sneller dan ooit tevoren. Het was ook pas haar derde vijf kilometer die ze reed. Gisteren op de 3.000 meter verbeterde de debutante haar snelste tijd ook al, toen met twee seconde. Imke Vormeer werd met een tijd van 7.19.19 twaalfde op de langste afstand. Zij reed tussen de 3.000 meter van gisteren en de 5.000 meter van vanmiddag nog de marathon van Den Haag.Esmee Visser, was net als gisteren op de drie kilometer, ook vandaag de snelste op de vijf kilometer. Met een tijd van 6.52.75 hield ze de concurrentie op ruime afstand. Reina Anema werd tweede in 6.57.58. Daarnaast wisten ook Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong en Irene Schouten zich te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijd op de langste afstand.