Kinderboederij Schoonebeek gaat Familieboerderij Isabelle heten: 'Een superlief meisje'

"Toen je ging, barstte ik in tranen uit. Door deze kinderboerderij zal ik altijd aan je denken." Een van de vele kinderen die vanmiddag het podium betrad op het terrein achter De Boo in Schoonebeek blikt terug op haar tijd met Isabelle, het meisje dat in 2021 om het leven kwam bij een auto-ongeluk vlak bij het dorp.

Een ander haalt een tochtje op de slee aan. Of een kinderfeestje waar ze samen naar toe zijn gegaan. Klasgenoten en vrienden van Isabelle, halen samen herinneringen op aan een 'superlief meisje' dat er niet meer is. Sommigen kunnen hun tranen nauwelijks bedwingen. "We houden van je, Isabelle."

Kinderboerderij als nagedachtenis

Het was onderdeel van de ceremonie rondom het startsein voor de bouw van de kinderboerderij die ouders Toby en Hellen Klingenberg in haar nagedachtenis willen laten neerzetten. Een bedankje voor de steun die zij hebben mogen ontvangen vanuit Schoonebeek. Het belangrijkste moment was de onthulling van een bouwbord met daarop de naam: Familieboerderij Isabelle.