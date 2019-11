Hoogeveen deelt de punten met RKAVV

De negende aflevering van Onze Club

Hoogeveen had het meeste balbezit, kreeg de eerste kansen en kwam ook op voorsprong. In de 23ste minuut scoorde Jearl Margaritha. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want in de 26ste minuut was het weer gelijk door een goal van Zakaria Amrani.In de tweede helft was RKAVV iets bovenliggend, maar het was Hoogeveen dat andermaal op voorsprong kwam. Björn Zwikker leek de matchwinner te worden toen hij in de 85ste minuut de 2-1 maakte. Maar weer was de Hoogeveense vreugde van korte duur, want in de 88ste minuut maakte Jeremy van Lochem de gelijkmaker.Hoogeveen heeft nu negentien punten uit negen duels en staat daarmee tweede. Hollandia neemt de koppositie over. De ploeg heeft ook negentien punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.