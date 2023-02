Deels ingestorte Boazbrug in Meppel waarschijnlijk volgende maand weer open

De Boazbrug in het centrum van Meppel is hopelijk in maart weer open voor fietsers en voetgangers, zegt burgemeester Richard Korteland.

Een gedeelte van de bovenkant van de brug brak eerder deze week af. Daarbij kwam een voorbijganger ten val. Ze werd opgevangen door omwonenden en voor kort onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. "Het gaat goed met deze vrouw", aldus de burgemeester. "Er was medisch gezien geen reden tot zorg."

De wijkagent liet al eerder weten dat de vrouw een "engeltje op haar schouder had".

Onderzoek

Het gaat om het contragewicht van de brug dat naar beneden is gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Daar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek naar doen. Korteland: "Het is belangrijk dat zorgvuldig onderzocht wordt hoe dit kan gebeuren."

De brug is momenteel afgesloten. Dat betekent dat een paar schepen die in de gracht in het centrum liggen, niet weg kunnen. Dat zijn echter schepen die er veelal permanent liggen.