Nieuwe gemeentesecretaris voor gemeente Borger-Odoorn

Kim Speekhout (55) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn. Ze werkt momenteel als programmadirecteur bij GGD Drenthe en gaat per 1 mei aan de slag in haar nieuwe functie.

De in Ruinen woonachtige Speekhout was van 2003 tot 2015 manager bij de gemeente Hoogeveen. In Borger-Odoorn volgt ze Dorine Rensen op die per 1 maart bij de provincie Drenthe aan het werk gaat.