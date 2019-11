'Zure nederlaag' brengt Alcides verder in het nauw

Aflevering 9 van Onze Club

Daardoor zakt Alcides naar de 15e plaats in de stand.Alcides begon goed aan de wedstrijd. Door doelpunten van Frank Fokke en Koen Romme stonden de Meppelers al binnen een kwartier met 2-0 voor. "We speelden onze beste 1e helft van dit seizoen," vertelde Niemer na afloop. "We konden SDO onze wil opleggen en hadden met meer geluk uit kunnen lopen naar 3-0 of 4-0."De goals vielen echter aan de andere kant. Vooral de tweede goal, op slag van rust, viel uit het niets. "De bal werd helemaal vanaf de achterlijn voorgegeven en werd door een verdediger weggewerkt. De bal draaide vervolgens met allemaal rare effecten door ons zestien-meter gebied en eindigde in de goal. Onze keeper stond ook perplex," was de lezing van Niemer.Na de rust paste SDO het spel aan op dat val Alcides en kwamen de Meppelers er niet meer aan toe om het dynamische spel uit de eerste helft voort te zetten. Verdedigend bleef de ploeg echter goed staan en beide ploegen wisten weinig kansen meer te creëren.In de blessuretijd kwam Bram Komduur plotseling vrij voor het doel van SDO, maar zijn kans werd door de keeper nog net onschadelijk gemaakt. Niet lang daarna kreeg de thuisploeg nog een corner mee, en net voor het laatste fluitsignaal werkte Joost Heerschop de bal achter keeper Danny Bos."Dit is een zure en zeer vervelende nederlaag," gaf Niemer toe. "De tweede helft speelden we met iets minder lef en gingen we mee in het spel van SDO. Vanuit standaard situaties zijn we niet goed genoeg en daar moeten we aan werken. We willen niet spelen voor handhaving, maar zijn wel in deze positie beland. Deze wedstrijd had een mooi keerpunt kunnen zijn. Hopelijk kunnen we volgend weekend tegen Emmen een ommezwaai maken."Door de nederlaag staat Alcides nu 15e in de stand met 7 punten uit 9 wedstrijden. vv Emmen is de ploeg uit Meppel inmiddels voorbij en is volgende week de tegenstander.