Schaapherders draaien overuren door wolf: 'Nog nooit zo druk gehad'

Een deel van de schaapherders in Drenthe draait overuren vanwege de wolf. Door de komst van het dier zijn ze meer tijd per week kwijt aan hun werk. En dat brengt kopzorgen met zich mee, bijvoorbeeld in Anloo waar schaapherder Julie Teunen actief is voor schaapskudde het Stroomdal.

Op een veld vlak bij het onderduikershol in Anloo lopen achttien schapen van de kudde. Overdag kunnen ze vrij grazen, maar 's nachts verdwijnen ze achter een wolfwerend raster op een vaste plek. "Zodat ze veilig staan", legt Teunen uit. "Een aantal jaren geleden was er geen nachtraster en was het geen enkel probleem dat ze 's nachts nog op het veld liepen. Maar dat kan nu niet meer."

'Best frustrerend'

Sinds de komst van de wolf naar de provincie Drenthe moet de herder meer tijd steken in de kudde. "Nu moeten alle schapen dus achter dat raster komen in de avond. We hebben een vrij groot gebied, dat betekent soms dat je wel een uur tot anderhalf uur bezig bent om alle schapen te verzamelen. Of zelfs langer. Het kost ons gewoon ontzettend veel tijd."

En daar houdt het volgens haar nog niet op, want niet alleen het verzamelen van de dieren kost tijd. Ook het onderhouden van het raster vraagt om veel aandacht. "Dan staan alle dieren achter het hek, maar dan doet de stroom het bijvoorbeeld niet", aldus Teunen. "Dan moet je gaan kijken of er ergens een tak ligt op één van de stroomdraden. Het is een vrij groot raster, dus dat kost gewoon veel tijd."