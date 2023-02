Winkeleigenaren zijn overlast asielzoekers beu en doen deur op slot: 'Voortdurend angst'

Jan en Gea Eshuis zijn er helemaal klaar mee. De deur van het levensmiddelenwinkeltje dat het echtpaar sinds twee jaar bestiert bij het tankstation in Nieuw-Weerdinge, is donderdag op slot gegaan. Asielzoekers negeerden de regels, stalen spullen en waren alweer weg voordat de zus van Gea, die op dat moment in de winkel stond, er erg in had. Dat asielzoekers zonder te betalen huis hielden in het winkeltje, was niet de eerste keer. "Je heb voortdurend een angstgevoel bij je", zegt Gea.

Definitief op slot gaat het winkeltje overigens niet. Er hangt een rode poster op de deur waarop staat dat wie naar binnen wil, eerst even moet aankloppen. Vervolgens beoordeelt winkelpersoneel - Jan, Gea, familieleden van het echtpaar of andere personeelsleden - of je erin mag. "We zijn de overlast en diefstal helemaal zat", legt Gea uit. "We hadden al aangegeven staan dat asielzoekers maar met één of twee personen naar binnen mochten, maar daar hebben ze gewoon lak aan", zegt ze.

Aan de praat gehouden