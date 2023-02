Wonen op vakantiepark in Midden-Drenthe kan voorlopig nog, gemeente maakt extra tussenstap

Op korte termijn verandert er niks voor bewoners van de vakantieparken in de gemeente Midden-Drenthe. Dat werd duidelijk bij de gemeenteraadsvergadering waar de toekomst van de parken is besproken. In het proces wordt een extra tussenstop gemaakt, terwijl eigenlijk alle partijen juist snel duidelijkheid willen voor de bewoners.

"We bevriezen de boel en gaan eerst kijken of we een goed helder beeld krijgen van hoe we verder kunnen gaan", vertelt wethouder Rico Schans (Gemeentebelangen BBB). De toekomst op de parken zal volgens hem dus nog even onzeker blijven. "Ik vind dat enerzijds ook vervelend. Ik wil ze graag die duidelijkheid geven. Maar juist in dit proces is het heel erg belangrijk dat we goede en gedegen stappen zetten."

'Veel geblaat, weinig wol'

De gemeenteraadsleden gaan eerst achter gesloten deuren de juridische mogelijkheden bespreken, dan moet een proef bij vakantiepark De Hullen in Drijber worden afgerond. Daarna volgt er voor ieder park een plan op maat waarbij Thrianta in Spier de eerste is en alvast kan beginnen.

Maar eensgezind zijn de raadsleden daarover zeker niet. Aan de bestuurlijke chaos die het dossier veroorzaakt, wordt regelmatig gerefereerd. "We doen maar wat met elkaar veelal vanuit eenieders belang. Vinden we het dan ook niet vreemd dat het allemaal zo lang duurt en de onrust en frustratie met de dag toeneemt", stelt Henk de Weerd (VVD). "Het is ons inziens duidelijk veel geblaat, weinig wol", vult Gineke Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe) aan. "Verbaas u niet, verwonder u slechts."

Complexe puzzel

Midden-Drenthe kent 14 parken waar meer gewoond wordt dan gerecreëerd en wil eigenlijk af van de gedoogconstructie die in sommige gevallen al bijna dertig jaar geldt. Daarbij heeft de gemeente twee opties: een park geschikt maken voor recreatie of een park transformeren naar een woonwijk zodat er permanent kan worden gewoond.

Dat kan succesvol gaan; zo is bungalowpark De Breistroeken in Nieuw-Balinge omgebouwd tot volwaardige woonwijk. Maar er zitten ook veel haken en ogen aan het thema. Want wanneer is een park geschikt voor permanente bewoning? Plus, als een park niet geschikt blijkt te zijn om te transformeren, hoe ga je daar dan mee om? Vanwege onder andere de privacyregels zijn controles namelijk lastig uit te voeren en wil je bovendien wel handhaven in tijden van extreme woningnood?

Besluiten blijven uit

Een complexe puzzel dus. Vandaar dat de gemeente kaders gaat stellen voor wat kan en wat niet kan om zo de willekeur tussen de parken te voorkomen en bewoners duidelijkheid te geven. Maar over die kaders bleven besluiten uit. Ook vanavond.

"Er moeten nu duidelijke afspraken worden gemaakt die juridisch uitvoerbaar zijn. We willen niet naar uitzonderingen op uitzonderingen op uitzonderingen! Geen gedraai meer", reageerde Ageeth van Dijken (CU). "Heel duidelijk is het voor mij nog niet geworden", vervolgde ze later op de avond.

De wethouder kwam vorige maand met een concreet voorstel voor 7 van de 14 parken. Dat viel niet in goede aarde en werd direct van tafel geveegd. Het was volgens commissieleden niet goed onderbouwd, op eigen houtje bedacht door de wethouder en onlogisch omdat de proef op De Hullen nog niet is afgerond. Dus volgde vanavond eerst een nieuw stappenplan. Waarvan de belangrijkste: de pilot bij de Hullen in Drijber. De wethouder wil die proef voor de zomer hebben voltooid en voor die tijd komt de raad dus informeel bijeen.

'Steeds meer werkgroepjes'

"Ik weet niet in wat voor film ik vandaag zit? Het is allemaal 180 graden gedraaid en we staan lijnrecht tegenover elkaar", aldus Radix-Feijen. "Als we al niet al honderd werkgroepjes hadden, zou ik zeggen: leuk man, kan ik er ook eens een avond tussenuit. Maar dat is niet zo." Die mening deelt Arnoud Knoeff (D66). "Er komen steeds meer werkgroepjes met raadsleden die zich bezig houden met een stuk inhoud en uitvoering. Dat is niet onze rol en mag ook nooit onze rol worden. Op deze wijze komen we met 2 benen in 1 broekspijp waardoor we onze controlerende rol niet meer goed kunnen uitvoeren."

Overigens is die deadline van de zomer volgens enkele bewoners van vakantieparken wel erg optimistisch. De bungalows moeten aan nieuwe eisen voldoen om officieel een woning te heten en ook moet er een taxateur langskomen om de waarde van de huisjes te bepalen. Over de kosten is nog niet gesproken.