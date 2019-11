Anco Jansen: Blij dat ik terug ben, maar de punten zijn belangrijker

Hoeveel punten kunnen we op eigen veld halen? 51... nou als we er 40 halen, dan komen we een heel eind hoor. Nee zonder gekheid, ook uit moeten we de punten gaan halen. Anco Jansen, middenvelder van FC Emmen

"Natuurlijk was dat een mooi moment, maar daar was ik op dat moment niet mee bezig. Ik was alleen maar bezig met die drie punten die we moesten pakken. Maar ook tijdens de warming-up lieten de supporters zich al horen. Mooi, ze zijn me kennelijk nog niet vergeten."Jansen had vanaf de bank genoten van zijn teamgenoten. "Ik vond ons vooral in de eerste helft erg goed. Eigenlijk was de marge met één goal te weinig. Het is zonde dat zij die goal maakten, want die kwam echt uit het niets. Vitesse was redelijk rijp voor de slacht. Natuurlijk drongen ze aan in de tweede helft, dat is logisch, maar wij hebben goed verdedigd en ons ook goed onder de druk uitgespeeld. Kortom, de zege was dik verdiend."Met name over het verdedigende aspect was Jansen lovend, vooral omdat dat de laatste wedstrijden toch wel het zorgenkindje was. "Natuurlijk ging het wel eens fout, maar als zij een kans kregen dan flikkerden vier spelers van ons zich voor het schot. We hebben als kerels verdedigd en dan dwing je ook iets af."Voor de vierde keer won Emmen dit seizoen op eigen veld. Sterker nog, alle 13 punten werden tot nu toe op eigen bodem behaald. "Hoeveel punten kunnen we op eigen veld halen? 51... nou als we er 40 halen, dan komen we een heel eind hoor. Nee zonder gekheid, ook uit moeten we de punten gaan halen. Hoe? Door meer lef te tonen en beter aan de bal te zijn."