GOMOS wint opnieuw, Roden stunt bij koploper

De negende aflevering van Onze Club

Ook VKW speelde met 3-3 gelijk tegen Hoogezand. SVBO liep grote averij op in de wedstrijd tegen Dalfsen. De voormalig koploper verloor met 5-1.Na de nederlaag van vorige week bij SVBO heeft GOMOS uit Norg zich vandaag herpakt voor de derde overwinning van het seizoen. De ploeg ontving op eigen veld naaste concurrent Noordster. De thuisploeg kwam in de eerste helft tot twee keer toe op achterstand, maar tapte na rust duidelijk uit een ander vaatje.Met drie treffers in de tweede helft maakte GOMOS uiteindelijk korte metten met Noordster, dat de wedstrijd moest afmaken met tien man. Daardoor klimt GOMOS naar de zevende plaats in de stand en laat het de ploeg uit Oude Pekela achter.SVBO uit Barger-Oosterveld kon vorige week nog aansluiting houden bij de koplopers in de 1e klasse F, maar zondagmiddag liep de de ploeg averij op in de uitwedstrijd tegen Dalfsen.Al in de eerste minuut van de wedstrijd zette Daan van der Vegt Dalfsen op voorsprong en na 11 minuten stond de 2-0 op het bord. Pas na een half uur spelen kwam SVBO even terug in de wedstrijd door een treffer van Ronald Gerdes, maar dat was het laatste hoogtepunt van de Drenten.Bij rust had Dalfsen de voorsprong uitgebreid naar 3-1 en na de thee bleef de thuisploeg verder uitlopen. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij een stand van 5-1. SVBO blijft daardoor steken op 12 punten en verliest de aansluiting bij SWZ. Wel blijft SVBO vasthouden aan de derde plaats.VKW uit Westerbork had vandaag een zware tegenstander in Hoogezand. De ploegen staan vierde en vijfde in de stand van de 1e klasse F en gaven elkaar in het rechtstreekse duel weinig toe.Hoogezand kwam na een klein kwartier op voorsprong, maar zes minuten later trok Jonas Nijland de stand weer gelijk. Vervolgens kwam VKW zelf op voorsprong door een treffer van Durk de Jong. Hij tekende voor een ruststand van 1-2.De tweede helft was daarna voor de thuisploeg, die de rollen omdraaide naar een 3-2 voorsprong. Pas in de 88e minuut zorgde De Jong weer voor de gelijkmaker en verzekerde daarmee een punt voor zijn ploeg. VKW blijft zodoende vierde, met één punt achterstand op SVBO. De ploeg uit Westerbork heeft nog wel één wedstrijd minder gespeeld.Roden ontving vandaag op eigen veld de amateurs van Heerenveen. Die ploeg was tot vandaag medekoploper samen met SWZ. Er werd aan beide kanten niet gescoord en het was vooral aan de verdediging van Roden te danken dat de thuisploeg een punt bij mocht schrijven.Ondanks de stunt van Roden kan de provendus nog geen stap in de stand maken. Roden staat nog altijd dertiende en voorlaatste met vier punten uit zes wedstrijden. FVC staat inmiddels wel op een gelijk puntentotaal.