Verheul schiet MSC langs hoogvlieger

De negende aflevering van Onze Club

Door de knappe zege klimmen de Meppelers naar de 10e plaats in de hoofdklasse A.JOS/Watergraafsmeer kon vandaag de koppositie over nemen van Hoogeveen. Die ploeg speelde gelijk tegen RKAVV. Maar dan moest JOS/Watergraafsmeer op het veld van MSC wel zien te winnen.Beide ploegen gaven elkaar ondanks het verschil in plaatsen in de stand weinig toe. Bij rust was nog niet gescoord. Pas in 67e minuut kreeg de thuisploeg een gouden kans toegekend. MSC kreeg een strafschop die zuiver werd benut door Matthijs Verheul. Daarna hield MSC de linies potdicht en bleven de drie punten in Meppel.Door de zege komt MSC op 10 punten uit 8 wedstrijden. Daarmee staan de Meppelers 10e. Be Quick, Quick'20 en HBS volgen met hetzelfde puntentotaal.