CEC pakt de volle buit tegen Raptim

De negende aflevering van Onze Club

Door de zege klimt de ploeg van trainer Henri Goeree naar de tweede plek, met evenveel punten (15 uit 7) als FC Ter Apel'96. Het doelsaldo van de Groninger club is iets beter.In de eerste helft gebeurde er vrij weinig aan beide kanten. Beste kans was nog voor Euron Theodora, die tegen de paal schoot. In de tweede helft viel er meer te genieten. De thuisploeg zette een tandje aan en via twee goals van Michel Kingma werd er ook gescoord. Raptim deed nog wel iets terug; Laurens Meppelink werd onderuit gehaald toen Tim Nikken hem tegen de borst schopte. Arnoud ter Bruggen benutte vervolgens het buitenkansje, maar dat was dan ook de eindstand.Raptim zakt door de nederlaag af naar de vijfde plek. Jan Wielink baalde dan ook flink van het verlies. "Dit had niet gehoeven. Maar we zaten vandaag niet in ons spel. Dat is jammer te noemen."Matchwinner Michel Kingma was tevreden met de middag. In de eerste helft zaten wij beide niet in het spel. Na de rust hebben we ons goed herpakt. De conclusie is dat het het voor ons een hele goede middag is geworden."