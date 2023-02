Enquêtecommissie: 'Versoepel schadeafhandeling en verruim omgekeerde bewijslast'

Neem bijvoorbeeld de inwoners van Annerveenschekanaal, het dorp op de grens van Drenthe en Groningen. Ook daar hebben ze last van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. En net als in Groningen - waar de schadeafhandeling op z'n zachtst gezegd niet goed verloopt - valt op de afwikkeling van schade genoeg af te dingen. Zo spreekt inwoonster José Prins van ' willekeur ': "Begrijp me niet verkeerd: zo erg als in Groningen is het niet. Het leed dat zij daar hebben, is ongekend. Maar hier gebeurt ook wat. Wij schuddebuiken ook en het is niet van het lachen."