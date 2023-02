Bekijk live: de resultaten van de parlementaire enquête gaswinning

Na het lezen van 600.000 documenten, voorgesprekken met 124 betrokkenen en 69 verhoren worden vandaag de resultaten bekend gemaakt van de parlementaire enquête over de gaswinning in Noord-Nederland. Bekijk hier live de presentatie van het eindrapport.

Op 9 februari 2021 is de parlementaire enquêtecommissie, met GroenLinkser Tom van der Lee als voorzitter, aangesteld om de onderste steen boven te halen over de gaswinning in het Noorden van Nederland. De commissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen.