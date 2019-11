Dick Lukkien: Na de tik van dinsdag dit brengen verdient een compliment

Nagenieten van FC Emmen - Vitesse met radiocommentaar en de mooiste foto's

Volgens Lukkien gaat het wat te ver om te concluderen dat het groepsgesprek van donderdag (waardoor de training een half uur later begon) zijn effect had gehad, maar kon niet ontkennen dat zijn ploeg een duidelijke reactie gaf op alle punten van kritiek in de laatste 10 dagen. "Ik heb een uur lang genoten van ons spel, dat wervelend was. En datzelfde geldt voor de onverzettelijkheid waarmee we ons voor ballen hebben gegooid in de gehele wedstrijd én ook het moment dat Anco in de ploeg kwam zorgde bij mij voor metersdik kippenvel."Lukkien benadrukt dat één zwaluw nog geen zomer is in Emmen. "We moeten niet vergeten, en dat zeg ik vaker, dat we bezig zijn met een proces. Het is algemeen bekend dat we hadden gehoopt dat we stabieler zouden zijn in onze prestaties op het veld. Dat is nog niet zo. Maar we moeten er nu met z'n allen voor zorgen dat we de energie, de verdedigende kracht en de bereidheid ook in de volgende wedstrijden kunnen brengen."