Michael de Leeuw: Anco is en blijft de eerste aanvoerder

"Dat is mooi, maar er was wel meer mooi vandaag. Dat we bijvoorbeeld heel goed hebben verdedigd en dat mag ook wel eens gezegd worden", aldus de aanvoerder."We speelden vandaag een zeer sterke wedstrijd", vervolgt De Leeuw, "Smetje is dat zijn nog scoren, ondanks het overwicht. Dat is jammer. In de tweede helft hebben we geweldig gestreden. Als we iets minder slordig waren in de counter hadden we na rust de derde goal kunnen maken. Dat is jammer, maar we winnen en daar gaat om. Bij iedereen, spelers, staf en publiek voelde je het belang van het duel van vandaag."Nikolai Laursen werd door het publiek in de Oude Meerdijk gekozen als beste speler tegen Vitesse. De buitenspeler was zichtbaar opgelucht. "We hebben echt heel goed gespeeld vandaag. Zeker in de eerste helft. In de tweede helft zijn we blijven knokken. Met het hele team.. met eergevoel. Voor mijzelf is het ook mooi. Ik wil meer goals maken. Daarvoor moet ik meer in de vijandelijke zestien komen. Ook in de omschakeling."Laursen ging een paar minuten voor tijd moegestreden naar de kant en werd vervangen door Anco Jansen. De routinier, die 8 maanden uit de roulatie was, kwam met een staande ovatie binnen de lijnen. "We zijn heel blij dat Anco weer terug is", laat De Leeuw weten. "Hij zal nog heel veel ritme moeten opdoen, maar met zijn persoonlijkheid kan hij al een enorme rol spelen. We hebben hem wel gemist in de kleedkamer hoor."De Leeuw is nu nog dragen van de aanvoerdersband, maar zal het stukkie stof zonder morren om de arm van Jansen hangen als hij weer vanaf de aftrap kan beginnen. "Dat is geen enkel probleem. Anco is en blijft onze eerste aanvoerder en ik ben nummer 2. Prima."