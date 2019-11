EHS'85 - vv Sweel vijf minuten voor tijd gestaakt

De negende aflevering van Onze Club

Tenminste dat is de lezing van EHS'85-secretaris Tony Rijfkogel. "Persoonlijk vond ik dat de scheidsrechter het ook anders had kunnen oplossen. Even een afkoelingsperiode van bijvoorbeeld vijf minuten. Maar daar had hij geen zin in. We hebben hem ook niet meer kunnen spreken in de bestuurskamer, want hij verdween na het douchen meteen naar de parkeerplaats."Volgens Rijfkogel werd er ("zoals bij elke wedstrijd") het nodige geroepen. "Van beide kanten en zowel binnen het veld als vanaf de kant door het publiek."Het is nu aan de KNVB wat er met het duel gaat gebeuren. Is de 1-2 de eindstand of moet Sweel de voorsprong in een inhaalweekend vijf minuten lang verdedigen? Wordt vervolgd dus..KSC is door het vroegtijdig beëindigen van EHS'85 - Sweel de koploper in deze 4e klasse D. De ploeg van trainer Johan Hollen versloeg op eigen veld DVC'59 met 4-2 (treffers van Jelger Schepers 2x, Jurgen Huizing en Marcel Hamberg) en heeft nu 16 punten uit 7 duels. Sweel staat op de tweede plek, met 15 uit 5 en op de derde plek staat Titan met 14 uit 6. Titan won met 2-1 bij Sleen door goals van Rick Hendriks en Harmjan Moesker.