De vijfde klasse: Tynaarlo verliest met dubbele cijfers, Eext alleen koploper

Aflevering 9 van Onze Club

Het betekende voor de ploeg van trainer Roelof Rutgers de zesde nederlaag op rij. Met nul punten en een doelsaldo van 4 voor en 46 tegen lijkt Tynaarlo op weg naar een diepterecord in de clubgeschiedenis. In het seizoen 2014/2015 eindigde de club als 14e en laatste in de 5e klasse D met 92 tegentreffers.Bij rust was de achterstand nog te overzien met 2-0, maar in de tweede helft ging het razendsnel. Bij Zevenhuizen was Dimitri de Jong topschutter met vier treffers.De 10-0 van gisteren was overigens niet de grootste nederlaag van het seizoen, want in de tweede speelronde werd met 11-0 verloren bij Groen Geel.In de vijfde klasse E is Eext nu de eenzame koploper. De mannen van trainer Hemmo Kuipers profiteerden van het gelijkspel tussen de twee andere titelkandidaten, Zandpol en Buinen. Die twee clubs speelden met 2-2 gelijk. Voor Buinen maakte Albert Stevens twee treffers, waarmee zijn seizoenstotaal op 12 komt. Voor Zandpol scoorden clubtopscorer Stefan Knuppe en Boyd de Hoop.Eext won voor de zesde keer op rij en gaat met 18 punten fier aan kop in 5E. Berni Nijhof was de grote man in de thuiswedstrijd tegen Weiteveense Boys. Hij scoorde beide treffers, waardoor Eext met 2-0 won.Eext heeft dus 18 uit 6, Buinen volgt met 17 uit 7 en Witteveense Boys staat 3e, met 13 uit 6. Zandpol heeft 8 uit 4 en staat 7e.