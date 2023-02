Drenten het stelligst: bijna 6 op de 10 ziet hier geen ruimte voor de wolf

In Drenthe is geen ruimte voor de wolf. Dat vindt tot dusver een meerderheid van de mensen die het Kieskompas hebben ingevuld. Ook in de provincies Friesland en Overijssel vindt een meerderheid van de inwoners dat er geen ruimte is voor het dier, maar dit sentiment leeft het sterkst in Drenthe.

Een week geleden lanceerde het Kieskompas samen met RTV Drenthe een stemhulp, met daarin 30 stellingen. Tot dusver hebben ruim 8.000 inwoners van de provincie die ingevuld. Zo'n 56 procent van de respondenten geeft aan dat er in Drenthe geen ruimte is voor de wolf, van wie 60 procent aangeeft het 'helemaal eens te zijn' met deze stelling. Vooral 65+'ers en lager opgeleiden zijn het hier mee eens. Onder Drenten met een theoretische opleiding en Drenten tussen de 18 en 34 jaar is er meer verdeeldheid over de wolf.

Politieke partijen

Bij de achterban van de politieke partijen zijn duidelijke verschillen te zien. Zo vinden inwoners die GroenLinks, Partij voor de Dieren of Volt hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dat de wolf hier wel welkom is. Uit de voorlopige uitkomsten van Kieskompas blijkt dat stemmers van GroenLinks het meeste vinden dat de wolf juist wel welkom is in Drenthe. Het gaat om ongeveer twee derde, en dat is meer dan de Partij voor de Dieren (57 procent) en Volt (61 procent).

Ook ChristenUnie, SP, PvdA en D66 vinden dat er plek moet zijn voor de wolf in de provincie. De achterban van deze partijen heeft echter een andere mening. Afgezien van stemmers van D66 vindt een meerderheid van de stemmers op deze partijen dat er juist geen plek is voor het dier.