Die telefoon moet uit! Maar doet iedereen dat ook?

Waarom is dat eigenlijk? En houdt iedereen zich daar ook braaf aan?Sinds jaar en dag mogen er in de buurt van de telescoop geen telefoons ingeschakeld zijn. Dit is om dezelfde reden dat er geen auto's toegestaan zijn in de nabije omgeving: Ze zorgen voor storing."De Westerbork-telescoop is een buitengewoon gevoelig instrument", zo staat er op het informatiebord naast de rij met schotels te lezen. "Dat is noodzakelijk om de extreem zwakke radio-golven uit het universum waar te nemen. De motoren van auto's, mobiele telefoons en vrijwel alle elektrische apparaten produceren radiogolven. Door de ogen van de telescoop ziet dit er uit als één grote discoshow, wat het moeilijk maakt om nog wat van de hemel te zien."Albert-Jan Boonstra is wetenschapper bij ASTRON en hij weet als geen ander hoe vervelend het is als mensen zich niet aan de bordjes houden. "Het is een beetje alsof je in de bioscoop zit en naar een film probeert te kijken, terwijl iemand met een laserpen in je ogen zit te schijnen. Heel irritant."En behalve dat het irritant is zorgt het ook wel eens voor verwarring: "Bij ons werken onderzoekers die naar flitsen uit het heelal aan het kijken zijn. Die hadden laatst bijna de taart aangesneden omdat ze voor het eerst zo'n flits meenden te zien, maar helaas bij nader onderzoek bleek het een gsm-telefoon te zijn...."Telefoons blijken niet het enige issue te zijn. Boonstra: "Vandaag nog was er iemand met een drone op het kampterrein, dat geeft veel storing!" Een duidelijk verhaal dus, lang niet iedereen houdt zich aan het telefoonverbod rondom de radiotelescoop.Heb je zelf ook een vraag? Stuur hem in, en dan gaan wij op zoek naar het antwoord.