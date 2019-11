Actiegroepen gaswinning: 'Heel moeilijk om aan juiste gegevens te komen'

Dit onderzoek is resultaat van de samenwerking tussen de vier noordelijke regionale omroepen RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslan. Onlangs hebben de omroepen een Europese subsidie ontvangen voor het versterken van de regionale onderzoeksjournalistiek, dit onderzoek is een van de resultaten.

Eerder vandaag werd duidelijk dat conceptversies van winningsplannen nog wel eens verschillen met die van de uiteindelijke versie. Vooral op het gebied van risico's. Daar waar de risico's in de conceptversie wel vermeld staan, zijn die in de uiteindelijke versie ineens aangepast.Of dat bewust gebeurt is niet duidelijk, maar het aanpassen van rapporten komt regelmatig voor. “Dit verbaast ons niet omdat we zelf eerder al soortgelijke conclusies hadden getrokken", zegt Alie Eiting uit Diever, namens Milieudefensie Westerveld.Eiting volgt de mijnbouwactiviteiten in de regio Zuidwest-Drenthe en deelt haar bevindingen met Milieudefensie. Volgens haar is de wet- en regelgeving ook zo ingericht, dat de verantwoordelijken altijd naar elkaar kunnen wijzen als het fout gaat.Bovendien is die regelgeving heel schimmig en immens complex. “Je vraagt je wel af waarom het zo ingewikkeld is gemaakt, want het vergunningenstelsel keert zich nu tegen de burger. Het is als de slager die zijn eigen vlees keurt, de risico’s bepaalt, de slacht uitvoert, de vergunningen regelt, de opbrengsten incasseert en dan ook nog voor anderen de gevolgen beoordeelt.”Jeannette van der Velde woont vlakbij de gaswinlocatie in Eesveen en is van Stichting GasDrOvF. Een stichting waarin burgergroepen uit Drenthe, Overijssel en Friesland samenwerken. Regelmatig controleert zij online of het gaswinningsproces wel behoorlijk verloopt. Ook zij constateerde meermaals fouten in de productiecijfers.Van der Velde: “Het is toch van de zotte dat we anno 2019 hele reeksen cijfers nog steeds handmatig verwerken? Nu lijk je als burger een vijand van de staat te zijn, zo moeilijk wordt het je gemaakt om aan goede gegevens te komen. Dat is echt heel raar.”