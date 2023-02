VVD en CDA Drenthe zijn tegen landelijk stikstofbeleid: 'Onhaalbaar' en 'Onacceptabel'

"Er wordt door veel ondernemers aan verduurzaming gewerkt. In Drenthe is ons programma [voor] duurzame melkveehouderij een voorbeeld voor andere provincies. Maar met de plannen en het beruchte kaartje van minister Van der Wal is nu sprake van een kille sanering van onze landbouw. Klip en klaar: dat kunnen, willen en mogen we niet accepteren! Daarom hebben we ook in Drenthe een taak. Zowel vanuit de gedeputeerde - als vanuit de fractie van provinciale Staten - kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is. Bijsturen moet en kan, omdat de aanpak gebiedsgericht moet. Wij zullen en willen juist daarover het gesprek voeren met onze boeren en belanghebbenden. Als we met een beetje Drentse nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Drenthe ruimte voor natuur en landbouw. Zonder tegenstelling, weg van enkel de modellen, goed afgewogen. Daar gaan we met elkaar voor."