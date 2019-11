120 ex-medewerkers AAF melden zich bij OM vanwege werken met kankerverwekkende stof

Tijdens de regiezitting, waar de stand van het onderzoek wordt besproken, waren tientallen ex-medewerkers aanwezig. Ze maken zich grote zorgen over hun gezondheid. Volgens hen heeft het bedrijf ze doelbewust laten werken met de kankerverwekkende stof formaldehyde.In de zaak worden twee leidinggevenden en de BV zelf gedagvaard. De directeur uit Coevorden en de leidinggevende uit Emmer-Compascuum waren niet aanwezig. Zij lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten. Anno Huisman, de advocaat van de verdachte uit Emmer-Compascuum laat weten dat de zaak zijn cliënt erg raakt. “Hij is er erg emotioneel onder en wil graag duidelijkheid." Mariska Pekkeriet vult aan: "Dat geldt ook voor de andere verdachte.”Op foto’s, genomen door de ex-medewerkers in de fabriekshal, is te zien dat muren en machines groen gekleurd zijn. Dat komt door de verneveling. De medewerkers zijn bang dat ze in de toekomst kanker krijgen. Ook zijn er medewerkers die zeggen dat ze continu verkouden zijn sinds ze bij AAF hebben gewerkt. “We maakten luchtfilters maar in de fabriek zelf werd geen enkele filter gebruikt, de rook en damp ging zo de lucht in”, vertellen de medewerkers."We hebben allemaal kleine bruine vlekjes op de handen. Dat zijn brandplekken van de Formaldehyde. Het worden ook wel ouderdomsplekjes genoemd." Ook was er volgens de voormalige medewerkers een hoog ziekteverzuim op de werkvloer. Medewerkers bleven werken bij het bedrijf omdat ze bang waren geen nieuw werk te vinden. "De werkloosheid in deze regio is hoog, dus als je een vaste baan hebt zeg je die niet zomaar op."In 2017 werd bekend dat medewerkers aan een te hoge concentratie Formaldehyde bloot zijn gesteld. Formaldehyde kan kanker veroorzaken. Volgens het OM was dit gaande tussen januari 2013 en oktober 2017.De fabriek van AAF in Emmen sloot in september 2018 haar deuren en ging verder in Letland en Slowakije. De ex-medewerkers die aanwezig zijn bij de regiezitting denken dat de fabriek naar het buitenland is verplaatst om zo de gebeurtenissen in Emmen in de doofpot te stoppen.Het bedrijf heeft nog wel een kantoor in Veenoord staan, waarvandaan de verkoop in de Benelux wordt gedaan.Het duurt nog wel even voordat deze zaak inhoudelijk wordt behandeld. De komende tijd worden er nog deskundigen gehoord, waaronder een toxicologisch deskundige. Er dient eerst nog een nieuwe regiezitting 23 januari. Dan komt er waarschijnlijk een datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.