Australische Emma is liever in Nederland dan in Australië

Emma logeert bij opa Anton en Tini Veld in hun piepkleine arbeiderswoning in het Hoogeveense stadscentrum. Opa en oma vinden het fantastisch en heel bijzonder dat ze hun kleindochter zo lang bij hun in huis mochten hebben. "We hadden al een hele goede band, maar die is nu nog hechter geworden. Ik ga Emma weer vreselijk missen", vertelt opa Anton als ze op de dag van Emma's vertrek samen nog even met z'n drieën op de bank in de woonkamer zitten.