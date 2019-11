Scholen voortgezet onderwijs woensdag gewoon open

Niet alle scholen in Drenthe gaan woensdag dicht vanwege de stakingen in het onderwijs. Volgens Hayo Bohlken van onderwijsbond AOb gaan in het primaire onderwijs de meeste scholen dicht, maar in het voortgezet onderwijs blijven juist alle scholen open.

Volgens Bohlken is het niet zo dat er geen leraren in het voortgezet onderwijs gaan staken, maar lang niet alle leraren gaan staken. "In het voortgezet onderwijs vallen er gaten in de roosters, maar wij horen geluiden dat de scholen gewoon open blijven. Minder dan de helft van de leraren gaat staken."In het primaire onderwijs gaan de scholen in de regio Assen en de regio Emmen massaal staken. Over de overige regio's kan Bohlken niets concreets zeggen, maar "van de openbare scholen zijn er woensdag meer gesloten dan open. Bij de christelijke scholen is er weer minder stakingsbereidheid. Toch gaan ook daar veel scholen dicht vanwege de staking."De stakingsbereidheid onder docenten is dit weekend verder gestegen, aldus Bohlken. "Directies weten niet zo goed wat ze moeten, maar leraren willen graag staken." Afgelopen weekend hebben zich bij de organisatie nog nieuwe scholen gemeld die dicht gaan Vrijdagavond bereikten de onderwijsbonden een akkoord, waarmee de staking van de baan zou zijn. Veel leraren kwamen in verzet, omdat ze het niet eens waren met het akkoord. Voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb legde daarop haar functie neer. Zij had haar handtekening onder het akkoord gezet. Die handtekening is nu nietig verklaard vanwege haar opstappen.Nu het akkoord niet meer ondertekend is door de AOb, mag er weer gestaakt worden. Met de handtekening van de AOb mocht er niet gestaakt worden, omdat daar juridisch geen grondslag voor was.