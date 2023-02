GGD klaar om af te schalen na OMT-advies

De GGD heeft in Drenthe nog vier grote testlocaties. Nu de meeste mensen zelf kunnen testen is het daar al niet zo druk meer. "We zijn al bezig met afschalen van vier naar drie locaties. In maart gaan we verder terug." Toch zitten de medewerkers nog niet uit verveling te klaverjassen.

Daarmee neemt de GGD ook een voorschot op de toekomst, want het advies raadt ook aan om makkelijk op te kunnen schakelen. "We zetten in op mensen die flexibel inzetbaar zijn. Die kunnen testen en vaccineren, maar ook kunnen bijspringen in het callcenter." Dat callcenter is trouwens nog steeds bereikbaar voor mensen die vragen over corona hebben. Ook dat is flexibel: de medewerkers zitten daar toch al voor vragen over de HPV-campagne.