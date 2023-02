Mooiste wandelpad van 2023 heeft niet alleen Drents tintje, maar is ook eerbetoon aan bedenker

De mooiste wandelroute in de Benelux van 2023 heeft een Drentse tintje. Of zeg maar gerust tint. Want het is een etappe van ruim 25 kilometer met veel Drentse invloeden. Dwars over het Fochteloërveen, als onderdeel van het 260 kilometer lange Stellingenpad. Pas vorig jaar geopend, maar nu al in de prijzen gevallen.