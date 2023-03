Geen exploitatiesubsidie bij kunstijsbaan nodig, wel bij bouw

Politieke bedenkingen zijn er ook

Huidige coalitiepartijen ChristenUnie en de PvdA staan niet in de startblokken voor een nieuwe ijsbaan, zo vertelden ze onlangs in het Radio Drenthe-programma Cassata. CU-fractievoorzitter Bernadette van den Berg-Slagter heeft nog slechte herinneringen aan de ijsbaansoap in Hoogeveen. Tweede minpunt voor Slagter is het energieverbruik. De Rotterdamse baan gebruikt dan wel zestig procent minder stroom dan schaatstempel Thialf, maar daar zijn nog steeds 3000 zonnepanelen voor nodig. Van den Berg vraagt zich af waar die dan moeten komen. Plus dat de ijsbaan de stroom in de winter nodig heeft en in de zomer de zonnepanelen de meeste stroom leveren.

Nederlof: "Op het dak en niet op de grond. In Rotterdam berken we de ijsbaan ieder jaar af, maar in Drenthe willen we hem permanent laten staan en in de zomer voor andere evenementen gebruiken. En we hopen dat de provincie ons gaat helpen om goede afspraken met de netbeheerder en een energieleverancier te maken, zodat ze in de zomer stroom leveren voor anderen die we in de winter weer terug willen hebben."

Ralph Du Long vindt het een probleem dat er geen cijfers zijn. Hij vindt dat Nederlof daar eerst mee moet komen. De PvdA is ook niet voor de quickscan die de provincie uit gaat voeren naar de haalbaarheid van een ijsbaan, zo zei hij in Cassata. Maar dat globale onderzoek komt er toch, want daarvoor werd een motie aangenomen in Provinciale Staten. Het lijkt er op dat de PvdA-fractie verdeeld is, want statenlid Jannie Roggen, die de Rotterdamse ijsbaan bezocht, wil er onder voorwaarden wel een paar miljoen in steken, maar geen vier.

Haalbaarheidsonderzoek en na de verkiezingen verder