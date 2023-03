Vanaf de snelweg is nu te zien waar Drents werelderfgoed verscholen ligt

Onder andere de Waddenzee, Kinderdijk en de Stelling van Amsterdam gingen de Koloniën van Weldadigheid al voor met zo'n bord. Op zulke borden moet in een oogopslag duidelijk zijn wat het gebied karakteriseert. Het bijzondere aan de werelderfgoedborden van de Koloniën van Weldadigheid is dat er twee verschillende borden zijn gemaakt.

Daarvoor is gekozen omdat de kenmerken van de verschillende koloniën flink verschillen. In Veenhuizen springt het herkenbare gebouw van het voormalige werkgesticht (nu Gevangenismuseum) in het oog, in vrije koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn kaarsrechte lanen met koloniehuisjes herkenbare overblijfselen van het sociale experiment van generaal Johannes van den Bosch, die kansarme stedelingen als keuterboeren wilde laten werken aan hun eigen toekomst.