Overval op tankstation Schoonoord

Een tankstation aan de Maatschappijweg in Schoonoord is vanmiddag overvallen. Een verdachte is voortvluchtig.

Niemand raakte bij de overval gewond. Het is nog onbekend of er geweld is gebruikt of dat er iets is gestolen.De verdachte is een blanke man van ongeveer 25 jaar. Hij draagt een petje en een donkerblauw of zwarte joggingbroek met een grote print op beide benen. Hij is te voet vertrokken richting het dorp Schoonoord.