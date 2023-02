Schoonoord krijgt nieuwe basisscholen, daarna 'multifunctioneel centrum'

De bouw van de nieuwe basisscholen in Schoonoord, gaat "zo snel mogelijk" beginnen. Dat meldt de gemeente Coevoerden. De basisscholen worden definitief gebouwd aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Later zal het complex ook uitgebreid worden tot een zogenoemd 'multifunctioneel centrum' (MFC), met onderdak voor de kinderopvang, bibliotheek en verenigingen.

Het bouwen gebeurt dus in fases, schrijft de gemeente in een persbericht. "Op de beoogde locatie is voldoende ruimte om snel te starten met nieuwe huisvesting van de scholen en vervolgens in fasen uit te bouwen naar een MFC."

De gemeenteraad moet op 21 maart nog wel akkoord gaan met het plan voor de basisscholen. Daarna gaat de raad zich buigen over de uitbreiding naar MFC. Een onderdeel daarin is of de sporthal wordt opgeknapt, of dat er een nieuwe moet worden gebouwd. Dat besluit is voor het eind van dit jaar gepland.