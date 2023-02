NAM: 'Wij hebben belangrijke rol gespeeld in ontstaan crisis'

De Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) zegt zich te realiseren dat "wij als bedrijf een belangrijke rol hebben gespeeld" in het laten ontstaan van de crisis door de gaswinning in Groningen.

"Tot dat inzicht waren wij al gekomen, maar dit rapport heeft dat nog eens indringend op ons netvlies geplaatst." De NAM, die het hoofdkantoor in Assen heeft staan, reageert daarmee op het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen dat vanmiddag werd gepubliceerd.