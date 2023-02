Gedeputeerde Stelpstra: 'Ereschuld geldt ook voor Noord-Drenthe'

Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) hoopt dat het kabinet snel en ruimhartig actie onderneemt na de conclusies uit het rapport van de enquêtecommissie naar de gaswinning. Het verslag maakt volgens hem duidelijk dat de focus te lang op het geld lag in plaats van op de veiligheid van de inwoners in het aardbevingsgebied.

"De conclusies zijn snoeihard en schokkend. Geld is blijkbaar de drijfveer", stelt Stepstra vast. "Je mag wel geld verdienen, maar het uitgeven aan de inwoners is dan weer minder gewenst. Er heerst zo'n angst dat er misschien wel een euro onterecht aan de inwoners wordt uitgeven. Zó kneuterig, daar moeten we echt vanaf en ook een beetje snel graag."

"De vraag is nu natuurlijk wat er met deze conclusies wordt gedaan. Ik mag hopen dat er nu echt genereuze gebaren komen en niet dat het tot op het laatste dubbeltje wordt afgeknibbeld. Ik hoor het woord 'ereschuld' vallen en dat geldt uiteraard voor Groningen, maar ook voor Noord-Drenthe. De portemonnee zal dus voor het Noorden moeten worden getrokken."

Gevolgen voor gasopslag Norg?

Stelpstra vraagt zich ook af wat de conclusies betekenen voor lopende projecten. "Wat heeft dit voor gevolgen voor bijvoorbeeld de gasopslag Norg? Gaan we dat gas er nu zomaar weer even uit halen, alsof er niets is gebeurd? Of krabben we ons wel een paar keer achter de oren? Ik hoop toch op dat laatste."