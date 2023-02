Fraudeur neemt pasje van man (67) uit Annen mee: duizenden euro's van rekening

Een 67-jarige man uit Annen is het slachtoffer geworden van pinpasfraude. Van de verdachte zijn beelden vrijgegeven bij de pinautomaat aan de Stationsweg in Zuidlaren.

De fraudeur, die zich in december vorig jaar voordeed als bankmedewerker, gaf bij de man aan dat er mogelijk iets mis was met een overboeking die zou zijn gedaan via zijn rekening. Het slachtoffer werd wijsgemaakt geld over te maken en zijn pincode te geven.

De pinpas van de man werd kort daarna opgehaald en op dezelfde dag is in drie transacties, bij een geldmaat in Zuidlaren, een bedrag van een paar duizend euro gepind door de verdachte. Ook is bij een andere geldmaat verderop in de straat nogmaals een groot bedrag gepind.